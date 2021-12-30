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السلطات السودانية تمنع مراسلة تلفزيونية من اكمال بثها (فيديو)

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 02:22
مظاهرات حاشدة في الخرطوم
تشهد الخرطوم مظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك

أظهر فيديو نشرته قناة "الشرق" السودانية عبر حسابها على موقع "تويتر"، لحظة منع السلطات السودانية لمراسلة القناة من استكمال تغطيتها في العاصمة الخرطوم.

وتشهد الخرطوم مظاهرات حاشدة رفضا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، في وقت قطعت فيه شبكة الانترنت عن الهواتف المحمولة.

وقالت مراسلة "الشرق" في الخرطوم سالي عثمان، بارتباك وهي تقدم مداخلتها: "عفوآ لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن من استكمالها".

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