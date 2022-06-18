السلطات السورية تحدد موعد عودة العمل في مطار دمشق

اعلنت مصادر اعلامية رسمية نقلا عن مسؤولين في النظام السوري عن عودة العمل في مطار دمشق الدولي ابتداءً من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ 22/6/2022.

وقالت المصادر انه تم إعادة تأهيل الأجزاء التي تم استهدافها في العدوان ،وان الإسرائيلي الأخير على جنوب العاصمة دمشق.

وكان النظام السوري قد اعلنت عن عدوان اسرائيلي على عدة مناطق منها مطار دمشق الدولي حيث تم استهداف مدرج المطار الامر الذي اسفر عن خروجه عن الخدمه، ووعدت السلطات السورية باعادته الى العمل خلال 48 ساعة، الا ان الامر سيستمر لنحو اسبوعين

وأعلنت وزارة النقل السورية، بعد العدوان في بيان، خروج المهابط عن الخدمة بعد أن "تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير" إثر الغارة الإسرائيلية.

وأوضحت أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها، إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار المتوقفة منذ يوم الجمعة قبل الماضية



فيما أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية ونشرت على تويتر، ثلاث مناطق متفرقة من الأضرار على كل من مدرجي المطار، أحدهما عسكري والآخر مدني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.