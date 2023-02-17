السنيورة رفض عرضا إماراتيا لوظيفة مقابل 25 ألف دولار

رفض فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، عرض سخي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في لديهم بوظيفة مقابل راتب شهري بقيمة 25 ألف دولار أمريكي، ما يعادل ٣٧٥٣٦٠٠٠٠.٠٠ ليرة لبنانية.

وأكدت صحيفة لبنانية محسوبة على حزب الله؛ من خلال وثيقة أن السنيورة رفض عرضا للعمل في في الإمارات بمركز دراسات مقابل 25 ألف دولار شهريا.

قالت الصحيفة إن السنيورة رفض عرضا من مركز دراسات إماراتي للعمل بوظيفة مقابل 25 ألف دولار- وام

ورفض السنيورة الذي فشل في تصدر المشهد السني في لبنان فكرة السفر والإقامة في الإمارات إلا أنه طرح فكرة أن يعمل بصفة استشارية.

كما أشارت وثائق دبلوماسية سربت ما فيها من معلومات صحيفة الأخبار اللبنانية أن السنيورة طلب دعما ماليا مباشرا من دول الخليج، وقامَ على حد وصفهم بجمع تبرعات لتمويل الحملة الانتخابية "بيروت تواجه" التي أخفقَ أعضاؤها بالفوز، باستثناء فيصل الصايغ.