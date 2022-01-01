السودان.. أكثر من 200 إصابة خلال تظاهرات الخميس في الخرطوم

أصيب أكثر من 200 سودانيا،، بينهم 39 بالرصاص الحي، خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الخميس الماضي، احتجاجا على الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وقالت لجنة أطباء السودان، في تقرير لها، إن "أكثر من 200 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن، منها 39 إصابة برصاص حي من بينها 3 حالات غير مستقرة بينها حالة في العناية المكثفة، وحالات استدعت تدخلاً جراحياً".

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أكد، أمس الجمعة، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، مجددا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".



وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.



وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماض، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.