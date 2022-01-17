السودان: كورونا يصل الى البشير في السجن

أعلن محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الاثنين، عن إصابة الأخير وعدد من أعوانه السابقين المسجونين معه بفيروس كورونا.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين إن عمر البشير ونائبه علي عثمان ومستشاره نافع علي نافع، والفاتح عز الدين أصيبوا بفيروس كورونا.

ومنذ أن أنهى الجيش 30 عاما من حكم البشير في عام 2019 إثر احتجاجات شعبية عارمة، تم توقيف معظم المسؤولين في نظامه وسُجنوا، بمن فيهم الرئيس السابق نفسه.

وتم احتجاز البعض، مثل عمر البشير، في سجن كوبر بشمال الخرطوم حيث كان يزج معارضيه.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في أغسطس 2021 عن قرار تسليم البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.