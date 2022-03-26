السيسي: الاجراءات الأحادية بشأن سد النهضة مرفوضة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على رفض مصر لأي اجراءات أحادية من قبل إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأكد السيسي، أهمية التعاون المشترك بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي، بول كاجامي، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تطرق مع كاجامي إلى ملف السد الإثيوبي، مشددا على "رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية".

وأشار السيسي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانون ملزم حول ملء وتشغيل سد إثيوبيا في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا لقواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.