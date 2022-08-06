السيسي: مصر تبذل جهدا كبيرا لاستعادة الهدوء في غزة

اكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، إن بلاده تجري اتصالات مع جميع الاطراف حتى لاتخرج الامور عن السيطرة في قطاع غزة، وانها تبذل "جهدا كبيرا" مع شركائها لاستعادة الهدوء في القطاع.

وقال السيسي الذي كان يتحدث أمام طلبة عسكريين في الكلية الحربية شرقي العاصمة القاهرة ان "الأوضاع في قطاع غزة حدث فيها تصاعد، ودورنا إيجابي جدا".

واضاف ان مصر تحرص في اتصالاتها مع الفلسطينيين والإسرائيليين على "عدم حدوث أزمات أو أحداث عنف أو اقتتال".

وتابع: "حدث أمس (الجمعة) خروج عن هذا، وتحركنا كالعادة واتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".

واكد السيسي ان مصر تبذل "جهدا كبيرا مع شركائنا لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل القطاع" دون مزيد من التفاصيل.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن 15 "شهيدا" فلسطينيا و125 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن بلادها "تجري اتصالات مكثفة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة".

وفي 10 مايو/ أيار 2021، شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما، أسفرت عن مقتل 248 فلسطينيا، وتدمير 2075 وحدة سكنية بشكل كامل أو بليغ، و15 ألفا أخرى جزئيا.

قبل أن تتوسط مصر برعاية دولية وتسهم في اتفاق تهدئة، وتبدأ عمليات إعمار غزة، فضلا عن لقاءات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية.