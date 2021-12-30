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السيسي يشارك في حفل زفاف ابنة الرئيس المصري السابق (فيديو)

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:47
عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، وهما في احتفال عقد قران ياسمين ابنة الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور.

ووفقا للفيديو فقد وقع السيسي على وثيقة الزواج كشاهد، أثناء الاحتفال الذي وصف بالضخم.

وعقد القران، في دار القوات الجوية وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى للرئيس المصر ي عبد الفتاح السيسي الذي يشهد فيها على عقد قران، حيث سبق وأن كان وكيلاً لابنة واحد من أصدقائه المتوفين.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد حرص أيضا غلى حضور حفل زفاف ابنة الفريق يونس المصري وهو قائد القوات الجوية الأسبق.

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