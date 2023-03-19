السيول تغمر مخيمات النازحين في إدلب (صور)

البوابة - تشهد مخيمات النازحين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، أوضاعا مأساوية وصعبة، بعد أن غمرت مياه السيول والفيضانات مئات الخيم في 18 مخيما بالمنطقة.

وضربت مساء أمس السبت، محافظة إدلب عاصفة مطرية شديدة، أدت لتساقط الامطار بغزارة، مما تسبب بغرق أكثر من 570 خيمة بريف المحافظة.

يذكر أن بعض سكان مخيمات ريف إدلب، هم من متضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، في السادس من فبراير/ شباط الماضي.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا تظهر حجم الضرر الذي وقع على مخيمات النازحين، والخيم الغارقة في المياه.

أوضاع كارثية صعبة شهدتها ليلة أمس / 18-03-2023 / مخيمات شمال غرب سوريا نتيجة الفيضانات التي ضربت المنطقة.

هناك أكثر من 40 مخيم تضرر نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، ومعظم المدنيين في حالة صعبة ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة.

الصور من مخيم عدوان في ريف إدلب. pic.twitter.com/GHecDA8OJz — Maram Foundation (@MaramFoundation) March 19, 2023

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "أدت السيول الناجمة عن العاصفة المطرية الشديدة، بريف إدلب، إلى الحاق أضرارا جسيمة بعدد من المخيمات التي تأوي النازحين"

وأشار المرصد، إلى أن عشرات خيم النازحين، أصيبت بأضرار كليّة أو جزئية، بعد أن دخلت مياه الأمطار إلى خيامهم.

يذكر أن مخيمات النازحين في ريف إدلب، يقطنها آلاف السوريين، الذين دفعتهم ظروف الحرب في بلادهم إلى النزوح من ديارهم.