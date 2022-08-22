السيول تقتل 4 أطفال في موريتانيا

توفي في موريتانا 4 أطفال غرقا في ولاية كيدي ماغه، جنوب البلاد، وذلك جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان: أن 4 أطفال لقو مصرعهم غرقا جراء السيول في قرية انيوردل ببلدية حاسي شكار في ولاية كيدي ماغه".

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمطار تسببت خلال الـ24 ساعة الماضية في أضرار مادية في العديد من المدن والقرى في جنوب وشرق ووسط البلاد.

ومنذ يوليو الماضي تسببت الأمطار بوفاة العشرات من الموريتانيين في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشهد موريتانيا بين يوليو وأكتوبر من كل عام، هطول أمطار غزيرة، تتسبب عادة في خسائر مادية وبشرية.