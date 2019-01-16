"الشاورما إسرائيلية".. جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه!

الشاورما

نشرت صحيفة هآرتس العبربية تقريرًا أثارت فيه جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه بعد أن زعمت فيه أن الشاورما أصلها إسرائيلي.

وتسبب تقرير هآرتس في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن اعتبار الشاورما إسرائيلية هو "احتلالًا للشاورما.

وأشار بعض المغردين الى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بسرقة الأرض الفلسطينية، بل عمل على تجريد الشعب الفلسطيني من تراثه، لا يترك شيئًا فلسطينيًا إلا وينقض عليه من أمثال الثوب الفلسطيني وأكلة الفلافل وغيرها من تراث وتقاليد الشعب الفلسطيني.

وقال أحد المغردين بأن العقلية الإسرائيلية تنم عن شعب لا يملك حضارة ولا تاريخ، وبأنه كيانًا مفلسًا يعيش على الغش والخداع واحتلال مقدرات الشعوب، فلن تكون الشاورما هي الأخيرة في مسلسل "إسرائيل" والاستيلاء على حضارات الأمم.

ولفت بعض المغردين الى أنّ أصل الشاورما فلسطينيّ، فيما راح البعض الى القول إنّها سورية أو تركية أو لبنانيّة.

بالنسبة للبنانيين لا شيء يُضاهي طعم الشاورما اللبنانيّة، على الرغم من انتشار مطاعم تقدّم الشاورما التركية مؤخرًا، ومهما اختلف التفنّن بمذاقها، فهي من أنواع المأكولات الشرقية التي تعود جذورها إلى بلاد الشام.

أصل الشاورما

الشاورما نوع من أنواع المأكولات الشرقية وهو طبق شرقي اشتهر في معظم الدول العربية إبان الحكم العثماني، وقد تزايدت شهرته في الآونة الأخيرة حتى أصبح طبقًا عالمياً ينتشر في دول كثيرة.

ويقول الشيف رضوان أبو زكي من فندق الموفنبك- بيروت: "الشاورما عبارة عن لحم مشوي بطريقة خاصة بواسطة الحرارة والإشعاع الناتج من مصدر الحرارة والذي يمكن أن يكون مصدرًاً كهربائيًاً أو غازيًاً أو من الفحم".

وعن أصل كلمة شاورما يكمل أبو زكي: "تعود أصل كلمة شاورما إلى اللغة التركية، تحديدًا إلى منطقة أناطوليا في تركيا، وهو يعرف باسم "سيفيرم" çevirme وهي تعني الدوران نظرًا إلى دوران السيخ على النار. ثمّة أطباق تشبه الشاورما مثل الدونر كباب، "الجيروس" طبق يوناني، والـ"ترنا" وهو طبق أرمني ويعني أيضًا دوران السيخ. وتعرف الشاورما في الغرب بالدونير. وهو شقف لحم عجل أو ضأن مرصوص على سيخ عمودي يدور أمام نار من فحم أو الغاز أو شواية كهربائية جانبية. ويوضع الدهن في أعلى السيخ وبين طبقات اللحم لإضافة نكهة الدسم.

ويقطع السطح الخارجي كرقاقات عند التقديم، يدور السيخ باللحم المرصوص عليه بجانب النار لكي تنضج الطبقات الخارجية بشكل متساو، وعادة تستعمل صلصة الطحينة المثومة "طراطور" كصلصة، أما الدونير كباب فهو تركي الأصل وانتشر في البلاد الغربية ولا يستعمل فيه أي دهن، ويمكن أن يكون من لحم البقر أو لحم الدجاج. وعادة يستعمل العسل في الغرب كصلصة تطعيم.

ويضاف بعض البطاطا المقلية لتحسن الطبق، أما شاورما الدجاج فهي سورية المنشأ وتنضج مثل الشاورما العادي وعادة تستعمل صلصة الثوم مع الزيت وبياض البيض "طراطور" كصلصة.

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