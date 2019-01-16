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"الشاورما إسرائيلية".. جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه!

"الشاورما إسرائيلية".. جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه!
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