الشرطة البريطانية تعتدي على فتاة معادية للمثلية (فيديو)

شهدت شرطة غرب يوركشاير شمال إنجلترا موجة من الانتقادات والشكاوى الرسمية عقب اعتقال فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تعاني من التوحد، بسبب تصريح قالته حول ضابطة شرطة وصفتها بأنها "كأنك امرأة شاذة".

وأكدت الشرطة المحلية أن هذا الاعتقال تم بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام ضد المثليين يوم الإثنين (7 أغسطس)، وفقًا لتقرير مواقع محلية منها PinkNews.

وأحدثت اللقطات المتداولة جدلاً واسعًا، وأثارت موجة غضب ضد الشرطة.

رواية والدة الفتاة

والدة الفتاة، ليزا روزيكي، قامت بمشاركة اللقطات المروعة عبر تطبيق تيك توك، مشيرة إلى أن ابنتها قالت للضابطة أنها تشبه مربيتها وأن مربيتها مثلية، مما دفع الضابطة للتصرف بشكل خاطئ، بعد أن أخذت الأمر بطريقة مستفزة، مما جعلها تعبّر عن استنكارها قائلة إن ماسمعته معادٍ للمثليين.

وقالت الأم في الفيديو: "كانت ابنتي تعاني من نوبات هلع من لمسها وما زالوا يتعاملون معها بخشونة".

التعامل مع حالات التوحد

من جانبها أكدت جمعيات خيرية أهمية تدريب قوات الشرطة على التعامل مع حالات التوحد.

UK 🇬🇧, this may be one of the most uncomfortable videos I've had to watch. This is what hate speech legislation that prioritises certain groups over others, looks like in action, poor child 😢 @HMcEntee #binthebill pic.twitter.com/u7B54r7BJ0 August 9, 2023

وأشارت الجمعية الوطنية للتوحد في المملكة المتحدة إلى أنها قامت بحملات توعية وتدريب للشرطة منذ سنوات لضمان تفاعل أفضل مع الأفراد المصابين بالتوحد.

وتوضح الجمعيات أن التوحد قد يسبب قلقًا شديدًا في مواقف مثل تلك التي ظهرت في الفيديو، وتشدد على ضرورة تزويد قوات الشرطة بالتدريب اللازم للتفاعل مع الأشخاص المتوحدين بطريقة مهنية ومتخصصة.

رواية الشرطة البريطانية

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت بعد تلقيها لبلاغات من أفراد أسرة تبلغ فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تفيد بأنها كانت في حالة سكر وتعرضت للخطر في وسط مدينة ليدز.

وأكد مساعد قائد الشرطة، عوز خان، في بيان صحفي أن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تقديم نظرة محدودة عن الحادثة ولا تعكس السياق الكامل للأحداث.

وأوضح أنه تم تفعيل كاميرات الفيديو التي يرتديها الضباط لتوثيق التفاعل مع الفتاة بشكل أوسع، مما يساعد في فهم السياق والتفاصيل الدقيقة للأحداث، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن الفتاة بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.

وأضاف أنه تمت إحالة الفتاة إلى منزلها في الساعة الواحدة صباحًا لضمان تلقيها الرعاية اللازمة والاعتناء بها بشكل مناسب.

