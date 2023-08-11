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شاهد الأمير الحسين وهو يأكل المنسف بيده في معان

تاريخ النشر: 11 آب / أغسطس 2023 - 09:43
ولي العهد الأمير الحسين يلتقي وجهاء وممثلين من محافظة معان

أشعل مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهو يستمتع بتناول "المنسف"، الأكلة الشعبية الأشهر في الأردن، في منطقة معان جنوب المملكة.

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وأظهر الفيديو ولي العهد وهو يلتقط قطعًا من المنسف بيده ويتناولها بأسلوب يمتاز بالتقاليد والعادات، دون الاستعانة بالملاعق.

ونظم وجهاء محافظة معان وليمة استقبال وترحيب لوجه الأمير الحسين، حيث شاركهم في تناول وجبة الغداء والتواصل معهم بصفة مباشرة .

وعبّر ولي العهد الأردني عن امتنانه العميق للأردنيين على تفاعلهم الحار ومشاركتهم الفرح بمناسبة زفافه.

قصر الملك المؤسس

جاء ذلك أثناء تواجده في لقاء مع وجهاء وممثلين من محافظة معان، في قصر الملك المؤسس.

وقدّم الأمير الحسين كلمات شكر خاصة للأردنيين، مؤكدًا على أهمية المشاهد السعيدة التي شاهدها في أعين الناس خلال الاحتفال بزفافه.

وأوضح أن هذه المشاعر أضفت فرحًا كبيرًا للملك عبدالله الثاني، وأنه شاهد هذه البهجة على وجوه الجميع بمناسبة هذا الحدث السعيد.

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كما أكد ولي العهد أن تفاعل الأردنيين بمناسبة زفافه ليس بالأمر الغريب، حيث يعكس هذا الحب والتقدير للملك عبدالله الثاني وللأسرة الهاشمية.

 

 

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