لماذا لم يكمل الشيخ ماهر المعيقلي صلاة الجمعة في الحرم المكي؟

تعرض المصلون داخل مسجد الحرم المكي، والمشاهدون عبر القنوات التلفزيونية، والمتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي لصدمة كبيرة بعدما تعذر على خطيب صلاة الجمعة وإمام الحرم المكي، الشيخ ماهر المعيقلي، استكمال إمامته لصلاة الجمعة.

وتم تداول مقاطع فيديو بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر اللحظات التي لم يتمكن فيها الشيخ ماهر المعيقلي من إكمال تلاوة سورة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، وفي غضون ثوانٍ قليلة، تقدم الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليؤم المصلين ويستكمل الصلاة بوصفه إمامًا بديلاً.

مصادر تؤكد :



الشيخ " #ماهر_المعيقلي" بخير ولله الحمد .. حصل له انخفاض بسيط في الضغط .. حيث لم يستطع إكمال صلاة الجمعة .. والشيخ عبدالرحمن السديس يؤم المصلين ويستكمل الصلاة.. وهو الآن بصحة طيبة..

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-#يوم_الجمعة pic.twitter.com/VZBZhF4at9 — تحديث الأخبار (@Updateksa) August 11, 2023

صحة الشيخ ماهر المعيقلي

على الرغم من عدم صدور بيان رسمي حول الحادثة، أفاد ناشطون عبر وسائل التواصل بأن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لانخفاض في ضغط الدم، وربما يكون ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأشاروا إلى أن حالته الصحية جيدة في الوقت الحالي.

ولم يمر وقت طويل حتى احتل وسم الشيخ ماهر المعيقلي الصدارة في موقع التدوين "تويتر"، ليصبح الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية وغالبية دول الخليج، مع انهمار المغردين بالدعوات للشيخ بالشفاء والعافية.

من هو خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة؟

تاريخياً، بدأ الشيخ ماهر المعيقلي مسيرته كإمام في مختلف مساجد المملكة العربية السعودية، ومنذ البداية، استحوذت تلاواته على قلوب المصلين، حيث حضر الناس الصلوات في المساجد ليصلوا ويستمعوا إلى تلاوته الجميلة.

وبدأ "المعيقلي" مشواره بالتدريس في جامعة الملك عبد الله بعد تركه وظيفته كمستشار. تلا ذلك تعيينه لإمامة صلاة التراويح في المسجد النبوي خلال عامي 2005 و2006، ومن ثم في عام 2007. لكن تألقه لم يتوقف فقد تم اختياره لإمامة صلاة التراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة، ثم تم تعيينه إمامًا دائمًا بعد ذلك.

قاد الشيخ المعيقلي صلاة التراويح إلى جانب الشيخ عبد الرحمن السديس، ومن ثم انضم إليه في الإمامة الشيخ عبد الله عوض الجهني حتى عام 2014. وفي 2016، تم تعيينه خطيبًا للمسجد الحرام في مكة المكرمة بعد مرسوم ملكي صادر عن الملك سلمان. لم يمر وقت طويل قبل أن يلقي أولى خطبه في المسجد الحرام في يوليو 2016.

