في أحدث مغامرة بحرية، نجح الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في اصطياد سمكة تونة ضخمة تزن 300 كيلوغرام.

وشارك الشيخ خليفة، البالغ من العمر 32 عامًا، صورًا تظهره وهو يستمتع بتحقيق هذا الإنجاز خلال رحلته البحرية في المياه الزرقاء الساحرة التي تحيط بمدينة بودروم الساحلية في تركيا.

قامت الشيخة المياسة بنت حمد، شقيقة الشيخ خليفة، بمشاركة صورة للسمكة العملاقة على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" وعلقت بطريقة مرحة قائلة: "صيد اليوم". لقد أثارت هذه الصورة المبهجة انتباه الجماهير وشدت انظارهم.

وزير الداخلية القطري

يشغل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حاليًا منصب وزير الداخلية في قطر، وسبق له العمل كضابط في قوة الأمن الداخلي "لخويا" منذ عام 2015. وقد تلقى تدريبات ودورات عسكرية متعددة، وتم تعيينه كقائد لعمليات الأمن خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

علاوة على ذلك، نشر حساب باسم الشيخ خليفة على تطبيق "تيك توك" فيديو يوثق عملية الصيد لهذه السمكة التونة العملاقة، ويظهر في الفيديو الشيخ خليفة بن حمد وشخص آخر وهما يقفان بجانب السمكة التي يبلغ وزنها 300 كيلوغرام.

تعتبر عائلة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عائلة قطرية رفيعة المستوى، حيث يعتبر ابنًا للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير السابق لدولة قطر، والشيخة موزا المسند.

ولدى الشيخ خليفة عدد من الأشقاء، بمن فيهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشغل حاليًا منصب أمير دولة قطر.

تعليم مميز للشيخ خليفة بن حمد

قبل هذه المغامرة المثيرة في صيد السمكة العملاقة، حصل الشيخ خليفة على تعليم متميز في مجال الدبلوماسية والقيادة. حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية بتميز من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل أيضًا على درجة الماجستير في الدبلوماسية العامة بتميز من نفس الجامعة.

بهذا الإنجاز الرائع في صيد السمكة العملاقة، يستمر الشيخ خليفة بن حمد في إثبات أنه ليس فقط شخصية سياسية بارزة، بل أيضًا رياضي ماهر ومغامر يحب التحديات الشيقة.