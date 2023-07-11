تحطم طائرة ركاب في مطار مقديشو..من كان على متنها ؟ (فيديو)

تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة "هلا إيرلاين" لحادث تحطم في مطار "آدم عدي" الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج خلال عملية هبوطها، وانتهى بها الأمر بالاصطدام بالحواجز المحيطة بالمدرج، مما أسفر عن تحطمها.

تم الإبلاغ عن إصابة اثنين من الركاب، وما زالت السلطات الصومالية تحقق في سبب خروج الطائرة عن المدرج.

كاميرات المراقبة سجلت لحظة انحراف الطائرة واصطدامها بالحواجز، وانتشرت لقطات فيديو تظهر تطاير أجزاء من الطائرة نتيجة الاصطدام، وكان على متن الطائرة 34 راكبًا.

طائرة صومالية تنحرف أثناء هبوطها



أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو اليوم الثلاثاء



وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام pic.twitter.com/Gv61OKIFZe — عـــــــــا جــــــل (@3ajel_q8) July 11, 2023

الطائرة، التي تديرها شركة "Halla Airlines"، قادمة من غاروي، عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية، وكانت في رحلة إلى مطار عدن أدي الدولي.

وتمكن جميع أفراد الطاقم والركاب، البالغ عددهم 34 راكبًا، من النجاة، وتم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التحقيقات ما زالت جارية لتحديد سبب الحادث، وصدر بيان صحفي من الحكومة الصومالية يؤكد أن الطائرة من طراز E120 انحرفت عن المدرج خلال هبوطها في مطار آدم عدي.

وأشار موقع “ميديا هورسيد” الصومالي إلى أن الطائرة التي تحطمت كان على متنها أيضا الوزراء السابقين للبلاد،عبد الولي غاز وعمر عبد الرشيد الذين غادروا جاروي صباح الثلاثاء، تلبية لدعوة الرئيس حسن شيخ إلى اجتماع لمناقشة اتفاق مجلس الشورى الوطني.