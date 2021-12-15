الصحة العالمية: اللقاح وحدة لا يكفي في مواجهة اوميكرون

حذرت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، الى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التفشي السريع للمتحور الجنوب افريقي الجديد أوميكرون واكدت ان التطعيم وحده لن يكون كافياً

اللقاح لا يكفي لمواجهة اوميكرون

وقالت مديرة «المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها آندريا آمون ان الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحور (أوميكرون)، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم.

ولا يزال متحور دلتا هو المتحور الأكثر شيوعاً؛ إذ يمثل 99.2 في المائة من نحو 880 ألف تسلسل سُجلت لدى المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا من خلال عينات جُمعت خلال الستين يوماً الأخيرة. لكن الاتجاه آخذ في الانخفاض في نسبة المتحورات ألفا وبيتا وغاما، ومع ظهور متحور أوميكرون

اللقاحات اقل فاعلية امام اوميكرون

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات المضادة لوباء كوفيد19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

وأضافت: «نتيجة لذلك؛ فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني (أوميكرون) يظل مرتفعاً جداً»؛ في تأييد لتعليقات لمسؤولين بالمنظمة خلال إفادة صحافية على الإنترنت أمس الثلاثاء. و

أردفت أن النسبة المئوية لتسلسلات الإصابة بمتحور «دلتا» المسجلة في قاعدة بيانات «المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا» انخفضت هذا الأسبوع، مقارنة بمتحورات أخرى مثيرة للقلق، وذلك للمرة الأولى منذ تصنيف متحور «دلتا» متحوراً مثيراً للقلق في شهر أبريل (نيسان).