طبيب البوابة: ما الذي يجب أن تعرفه عن اوميكرون مع بداية الموجة الثالثة المخيفة من كورونا والتي نخشاها جميعًا يتسأل أغلب الأهالي حول الإجراءات الخاصة بأحدث متحور مثير القلق '' اوميكرون الذي بدأ في غزو العالم وبات يهدد الأطفال وغير الملحقين بشكل خاص.

طبيب البوابة: ما الذي يجب أن تعرفه عن اوميكرون

دراسات

يقول الأطباء بأن جميع الفيروسات تتمتع بقدرة طبيعية على التطور باستمرار عن طريق إجراء تغييرات طفيفة في هيكلها ووظائفها عن طريق تعديلات الجينات المعروفة باسم الطفرات. قد تكون هذه الطفرات غير مهمة أو مهمة بما يكفي لكي يتصرف الفيروس كمتغير جديد بخصائص مختلفة. في بعض الأحيان ، يمكن لهذه الطفرات أن تجعل الفيروس أقل قوة من الفيروس الأصلي. كانت متغيرات Alpha و Delta هي المتغيرات الأولية المتحولة التي كانت مسؤولة عن الموجات السابقة من كوفيد. لذا فإن اوميكرون OMICRON (B.1.1.529) هو أحد هذه المتغيرات التي تم تحويرها مؤخرًا لفيروس كورونا .

للأسف، لا نعرف الكثير عن هذا المتحور حتى الآن. من المعلومات التي لدينا، فهو أكثر خطورة بكثير من المتغيرين الأخيرين لكوفيد. كيف يمكن أن يسبب هذا الالتهاب الرئوي ومضاعفات خطيرة أخرى لم يتم اكتشافها بعد. لذلك ، إلى أن نحصل على الصورة الصحيحة لطبيعة هذا الفيروس ، فمن واجبنا أن نحمي أنفسنا ونتبع الإرشادات الصادرة عن الحكومات والهيئات الصحية المعنية. من المهم أيضًا الحصول على جرعات اللقاح ، يمكن للحكومة قريبًا أن تنصح بجرعات معززة أيضًا لتكون في مأمن من الآثار الضارة. تتفوق بعض اللقاحات في منع هذا المتحور من الانتشار.

طبيب البوابة: ما الذي يجب أن تعرفه عن اوميكرون

هل الأطفال أكثر عرضة لخطر هذا المتحور؟

وفقاً للأطباء أظهرت نتائج العدوى السابقة أن الأطفال ليسوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض ، كما أن المرض عادة ما يكون خفيفًا عند مقارنته بالبالغين. لقد حان الوقت لأن يلجأ الشعب إلى التقيد الصارم بإجراءات مكافحة كوفيد-19 في الأماكن العامة لمنع المزيد من عمليات الإغلاق. نحتاج إلى انتظار طبيعة تطور الفيروس للحصول على صورة واضحة. ولكن مع تغطية التطعيم المكثفة ، قد تتأخر إمكانية الموجة الثالثة أو حتى يتم تخفيفها .

الطريقة الوحيدة لحماية نفسك الآن هي استخدام الكمامة، التي باتت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى وقد تكون الكمامة هي لقاحنا لهذا المتحور الجديد، حتى يكتشف باحثونا وخبراؤنا طريقة لوقفه.

طبيب البوابة: ما الذي يجب أن تعرفه عن اوميكرون

نصائح هامة لحماية الأطفال:

انصح أطفالك بصرامة وقم بتثقيفهم حول أهمية ارتداء الكمامة. غسل اليدين في كل الأوقات. تجنب الازدحام والأماكن المغلقة. يجب على الأطفال تناول الطعام في الفصل نفسه بدلاً من الأماكن المفتوحة أو المقاصف. تثقيف أطفالنا حول الفيروس وجعلهم يفهمون أهمية بروتوكولات السلامة التي يجب اتباعها عندما يكونون في المدرسة .

بالإضافة الى ذلك من المهم جدًا أن يكون الناس أذكياء في الوقت الحالي. لا توجد بيانات واضحة عن المتحور اوميكرون حتى الآن ، كلها مجرد تكهنات. الحاجة الملحة الآن هي تلقيح الأطفال.

وأخيراً بصرف النظر عن اتباع جميع بروتوكولات كوفيد ، فإن طلب المساعدة الطبية بمجرد ظهور الأعراض أمر هام في منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية.

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