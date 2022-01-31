الصدر: حكومة الأغلبية فقط

تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحكومة اغلبية (لا شرقية ولا غربية) على الرغم الضغوطات التي طالته من ايران والحرس الثوري وحزب الله اللبناني، والتي دفعت لاشراك الحشد الشعبي ونوري المالكي في حكومة وحدة وطنية، وجاء هذا الموقف في اعقاب استقبال الصدر لـ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

الصدر: حكومة اغلبية فقط

وتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، بحكومة الأغلبية، ودعا في تغريدة على حسابه على تويتر إلى وقف العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء، في إشارة منه إلى محاولة استهداف منزل الحلبوسي حليفه الأهم، الأسبوع الماضي، بـ3 صواريخ كاتيوشا.

وفي حين شدد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، رحّب بالحوار مع المعارضة الوطنية.

الحلبوسي: هذا الزمن ولّى

بدوره، اعتبر الحلبوسي أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولَّى. وأضاف عبر تويتر أيضاً، أن اجتماع اليوم كان لإجراء مباحثات حول حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية، وفق تعبيره.

ومع استمرار العوائق أمام توافق الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات النيابية في العراق على تشكيل الكتلة الأكبر التي تعود إليها صلاحية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لاسيما وسط رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (الفائز الأخير في الانتخابات) ضم بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في "حكومة الأغلبية الوطنية" كما يصفها، دخل رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني على الخط.

مبادرة لتقريب وجهات النظر

وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان بوقت سابق اليوم الاثنين، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.

كما أوضح أنه اقترح أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والحلبوسي، الصدر، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.

يذكر أن اللقاء الثلاثي الذي شهدته النجف اليوم أتى قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي) حول تسمية المرشح لهذا المنصب.

ففيما يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيا مع الصدر هوشيار زيباري، يتمسك حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.