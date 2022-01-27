الصدر في بغداد للقاء المعارضة ويتمسك بطرد المالكي

يلتقي رئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر، القادم الى بغداد ، مع قادة المعارضة المنضوي في "الاطار التنسيقي" الموالي لايران بهدف حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد رفضه وساطات قائد مليشيا فيلق القدس وممثل حوب الله اللبناني في العراق باشراك المهزومين في الانتخابات بالحكومة الجديدة.

الصدر يرفض وجود المالكي

وتضغط ايران وحزب الله على الصدر لوقف مشروع حكومة الاغلبية ، وإبعاد تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المشهد في الحكومة المقبلة وهو الذي يطالب بحكومة توافقيه

ويسعى الاطار التنسيقي لاقناع الصدر بمشاركة حلفاء ايران في الحكومة بعد ان سدت المحكمة الاتحادية أمام محاولات الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته.

الصدر قافل على سحق اكبر رأس للفساد والتبعيه وهو نوري المالكي

بسحق نوري يتبخر ويتطاير الآخرون

فهم لا قيمه لهم

رأس الدوله العميقه الولائيه الفاسده نوري المالكي وفتح ملفاته ستنهي الجميع ويتساقطون — الشيخ ثائر البياتي (@thaer350) January 25, 2022

لا تنازلات صدرية

وقالت صحيفة العربي الجديد ان الصدر متمسك بحكومة الاغلبية وابعاد نوري المالكي وأكدت أنّ "قيادات قوى الإطار التنسيقي وممثّليه لم يلمسوا وجود تنازلات من الصدر في ما يتعلّق بالأزمة الراهنة"، ونثلالمصدر عن النائب السابق عن تحالف "النصر" طه الدفاعي، أنّ "المدد الدستورية الباقية لمنصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، تحتم على الطرفين (الإطار والتيار الصدري) حسم خلافهما بأسرع وقت ممكن"، مبيّناً أنّ "هناك وساطات ستلعب دوراً، وقوى أخرى ستتدخل للوساطة والتقريب بين الجانبين".

اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ان لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات… — Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) January 27, 2022

وشدّد على أنّه "خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة سيحسم الأمر، إما يتوجه الإطار مجتمعاً نحو المعارضة، أو يذهب جزء من الإطار مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل الإطار للحسم".

“Sadr’s Shiite rivals view his political victory as an existential threat.” My latest for @amwajmedia elaborating on the conflict between #Sadr and other #Shiite armed groups. #عفا_الله_عما_سلف #مقتدي_الصدر #الإطار_التنسيقي https://t.co/d0KCwbs1v7 — Hassan Ali Ahmed (@hassanaIiahmed) January 26, 2022

بانتظار انتخاب الرئيس للتكليف

ومن المنتظر أن يعلن البرلمان العراقي موعداً لجلسة ثانية يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع وجود توجه بعدم احتساب المدة التي علّقت فيها المحكمة الاتحادية العليا عمل البرلمان لنحو 10 أيام ضمن المدة الدستورية المحددة سلفاً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد أول جلسة للبرلمان، والتي صادفت في التاسع من الشهر الحالي وهي 15 يوماً، ما يعني أنّ البرلمان يمتلك حتى منتصف الأسبوع مهلة لعقد جلسته الثانية.

وبحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005، فإنّ رئيس الجمهورية الجديد يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.