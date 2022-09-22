الصين.. الحكم بإعدام وزير سابق بتهمة الرشوة والتنفيذ بعد عامين

أدانت محكمة صينية وزيرا سابقا بتهمة تلقي الرشوة، وقضت عليه بالإعدام بعد عامين من الآن، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية.

وقال تلفزيون الصين المركزي ان محكمة الشعب المتوسطة لمدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، حكمت الخميس على وزير العدل السابق والنائب السابق لوزير الأمن العام فو تشنغهوا، لجمهورية "بالإعدام بتهمة الرشوة مع وقف التنفيذ لمدة عامين".

ونقل التفلزيون عن بيان للمحكمة تؤكد فيه ان الوزير السابق استغل موقعه لتلقي رشاوى وتحقيق مكاسب شخصية وتفضيل أفراد في ممارسة الأعمال التجارية، كما اتهمته بإخفاء أدلة على جرائم لشقيقه الأصغر.

تلقى فو تشنغهوا رشاوى بأكثر 16 مليون دولار بحسب تحقيقات المحكمة.

وأقر الوزير السابق بالتهم الموجهة اليه، كما أعاد المبالغ المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

بعد إرجاء التنفيذ لمدة عامين، يمكن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد من دون حق الإفراج المشروط.

وكان فو تشنغهوا شغل نائبا لرئيس وزارة الأمن العام من 2013 إلى 2018، ووزيرا للعدل من 2018 إلى 2020.

Today, Fu Zhenghua, former vice minister of public security and minister of justice, was sentenced to death with a 2-year reprieve and ordered to confiscate all his assets for taking bribes and bending the law for personal gain. Fu illegally took over 117m-yuan bribes. pic.twitter.com/2tt9YEo6H8 — FrontSource (@FrontSource) September 22, 2022

وخضع العديد من النواب السابقين لرؤساء وزارة الأمن العام الصينية للتحقيق بسبب جرائم فساد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حُكم على لي دونغ شنغ بالسجن 15 عاما، وحُكم على الرئيس السابق للإنتربول منغ هونغوي بالسجن 13.5 عام، ولا يزال سون ليجون ينتظر قرارا في قضيته.