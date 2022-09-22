بايدن تائه فوق خشبة المسرح (فيديو)

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن هائما على وجهه بعدما ضل طريقه فوق خشبة مسرح كان يلقي منها خطابا خلال مناسبة عامة في نيويورك، وذلك في واقعة جديدة أثارت الكثير من السخرية وأيضا التساؤلات حول صحة الرجل العقلية.

وبعد انتهائه من إلقاء الخطاب أمام مؤتمر التجديد السابع للصندوق العالمي الأربعاء، غادر بايدن (79 عاما) المنصة وراح يجوب بارتباك خشبة المسرح كما لو انه لم يعد يدرك أين هو أو ما الذي يفعله في هذا المكان !!.

وكاد بايدن يتوجه الى حافة المسرح في احدى اللحظات قبل ان يقف والحيرة على وجهه ثم يتراجع وهو يتمتم بكلمات يحدث بها شخصا غير موجود.

وبعد ثوان، استدار في مكانه لينظر إلى شخص آخر كان قد تسلم المايكروفون وراح يتحدث مع الرئيس الضائع.

Joe Biden is completely lost on stage.



Scary and sad. pic.twitter.com/Fv32ZVPWD2 — Steve Guest (@SteveGuest) September 21, 2022

واخيرا، تمكن بايدن من مغادرة المسرح وهو يتحرك كمن استيقظ للتو من غفوة او اصيب بدوار حاد.

وكثيرا ما تعرض الرئيس الاميركي لمواقف غريبة، حيث ظهر في نيسان/ابريل الماضي وهو يصافح الهواء بعد انتهائه من القاء خطاب في جامعة ولاية شمال كارولينا في جرينسبورو عندما.

وحينها، لم يكن هناك أي شخص آخر على خشبة المسرح ، ولم يتقدم أحد من الحشد المصفق إلى الرئيس لتبادل المجاملات.

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