الصين: 16 قتيلا و 36 مفقودا جراء فيضانات "تشينغهاي"

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، بحدوث سيول وفيضانات أدت إلى مصرع 16 شخصا على الاقل، وفقد 36 آخرون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية

وقال التلفزيون الصيني، اليوم الخميس، إن أكثر من 6 آلاف شخص في 6 قرى بمقاطعة تشينغهاي، تأثروا بالعاصفة التي ضربت منطقتهم مساء أمس الاربعاء، وأدت لحدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

وأشار التلفزيون الصيني، إلى أن فرق الإنقاذ مستمرة في عمليات البحث عن مفقودين، بعد العثور على شخصين من أصل 36 مفقودا، في مقاطعة تشينغهاي الواقعة على حدود التبت، والتي شهدت ارتفاعا مفاجئا لمستوى المياه.

#Chine 🇨🇳 Quatre personnes ont été confirmées mortes et 27 autres portées disparues après qu'une inondation a frappé les comtés autonomes de Datong Hui et Tu, dans la province du nord-ouest du pays #Qinghai 🎥 @shanghaidaily

pic.twitter.com/Vxf8A2Car2 — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 18, 2022

وقال المكتب المحلي لحالات الطوارئ في بيان، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل. وأرسل رجال الإنقاذ إلى منطقة داتونغ التابعة لمدينة تشينين، التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر غرب بكين.

ويشهد وسط وجنوب البلاد عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف. لكن الصين تواجه ظروفا مناخية قاسية هذا العام.

وأدى فيضان مفاجئ السبت في جنوب غرب البلاد، إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 9 آخرين.

ويشهد هذا الصيف أيضا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة فوق الصفر في عدد من المناطق، بما فيها سيتشوان (جنوب غرب).

ولجأت المقاطعة خلال الأسبوع الجاري إلى تقنين الكهرباء، بينما تتعرض الشبكة لضغوط بسبب مكيفات الهواء، وتواجه السدود الكهرمائية صعوبة في تلبية الطلب بسبب ضعف الأنهار من جراء موجة الحر.