الطاقة الذرية تفقد الاتصال بالمفاعلات النووية الاوكرانية

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن فقدان الاتصال باثنين من اكبر المفاعلات النووية الاوكرانية والتي كانت القوات الروسية قد اعلنت سيطرتها عليها.

فقدان الاتصال بـ زابوريجيا

وقالت الوكالة ان أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة، وذلك بعد يوم من إعلانها حدوث الانقطاع ذاته بمحطة تشرنوبيل.

واشارت نقلا عن مديرها العام رافائيل غروسي الى التوقف المفاجئ لتدفق مثل هذه البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية

القوات الروسية سيطرت على المفاعلين

وأفادت الوكالة الآثنين بأن القوات المسلحة الروسية تتواجد على مقربة من هذه المحطة، الأكبر في أوكرانيا، محذرة من "أي عمل من شأنه أن يهدد أمن" المواقع النووية في البلاد.

وفي أوكرانيا أربع محطات نووية فاعلة تؤمن نحو نصف احتياجات البلاد على صعيد التيار الكهربائي، ومستودعات عدة للنفايات المشعة بينها محطة تشيرنوبيل التي شهدت في العام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وفي موقع محطة تشيرنوبيل التي أصبحت في قبضة الروس، لم يتم استبدال رئيس الفريق المناوب منذ 24 شباط/فبراير، وفق الوكالة.