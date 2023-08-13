الطيبي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الوحدات: ماذا قال عن مؤنس دبور؟ (فيديو)

عمان - البوابة - وسام نصر الله

وجّه الدكتور أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، رسالة إلى نادي الوحدات لكرة القدم وجمهوره، على خلفية الإنقسام الحاد الذي شهده الشارع الأردني بشكل عام، وجماهير الوحدات بشكل خاص، بشأن مباراة الوحدات ضد فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وأكد الطيبي في مقطع فيديو أن اللاعب مؤنس دبور يُمثّل جزءًا من واقع عرب الـ48، مشيرًا إلى أنه شاب ملتزم ولاعب مميز، وأنه يعرف والده وجده وأنه من عائلة وطنية.

وأوضح أن اللاعب "دبور" كان يتواجد في المسجد الأقصى عدة مرات وقد استقال من منتخب الاحتلال بعدما كتب آية قرآنية، وتعرّض بعدها لمضايقات كبيرة.

وأفاد أن جمهور منتخب الاحتلال كان يتّهم مؤنس بالتخريب، وأعرب عن فخره بما قدمته الأردن لأنه أكثر من قدمه الآخرون.

وختم رسالته بالقول: "أحبكم وممتن لكم، وشعبنا يعشق نادي الوحدات ونحن نحبكم بشكل كبير، نتمنى لكم النجاح في كل مكان".

جدل في الشارع الأردني

وتأتي رسالة الطيبي، ردا على الجدل المتصاعد في المجتمع الأردني بخصوص قرار نادي الوحدات بالمشاركة في دوري أبطال آسيا ومواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، الذي أثيرت تهمة التطبيع مع "إسرائيل" ضده.

ويبرر الرافضون لقرار مشاركة الوحدات بالمباراة، وجود اللاعب مؤنس دبور من "فلسطينيي 48" في صفوف الفريق الإماراتي، وهو الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وسبق له تمثيل منتخب الاحتلال في مسابقات مختلفة، بالإضافة إلى لعب الأهلي مباراة ودية مع فريق اسرائيلي.

استقالات جماعية من نادي الوحدات

من جانبه أكد رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، في تصريحات صحفية أمس السبت، رفع استقالة 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي، الرافضين لقرار المشاركة في المباراة ضد فريق شباب أهلي دبي، مما يعني اتجاه الإدارة نحو تشكيل هيئة مؤقتة.

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الشباب أنها لم تتلقَ أي استقالة من مجلس إدارة نادي الوحدات، وأنها ستقوم بتحويل هذه الاستقالات إلى مديرية شباب العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان نادي الوحدات أعلن يوم الخميس الماضي مشاركته في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك في مواجهة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي

