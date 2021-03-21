الطيران الروسي يقصف مواقع للمعارضة السورية قرب الحدود التركية

لم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا في الغارات التي تعد الاولى من نوعها منذ بداية العام.

قال شهود ومصادر من المعارضة السورية اليوم الأحد إن طائرات روسية نفذت غارات على مناطق قريبة من بلدات كثيفة السكان ومخيمات في شمال غرب سوريا التي تسيطر عليه المعارضة بالقرب من الحدود التركية في أول هجوم من نوعه العام الجاري.

وذكرت المصادر أن الطائرات قصفت هدفا قرب معبر حدودي وعلى مشارف بلدة سرمدا بمحافظة إدلب، في حين أصاب صاروخ أرض أرض قرية قرب الحدود مع تركيا، ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا.

