العاهل السعودي ينهي زيارة خاطفة للبحرين

العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز

غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، البحرين، بعد زيارة خاطفة أجراها استجابة لدعوة التقى فيها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إن زيارة الملك سلمان جاءت بدعوة من ملك البحرين، لافته إلى أنه جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكان الديوان الملكي البحريني، أعلن اليوم في وقت سابق أن الملك السعودي سيصل البلاد.