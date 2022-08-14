العثور على جثة الطفلة المختفية جوى استانبولي داخل مكب للنفايات في حمص

بعد أيام على اختفائها بصورة غامضة من أمام منزلها في مدينة حمص وسط سوريا، أعلنت السلطات الأحد، العثور على جثة الطفلة جوى استانبولي (4 أعوام) ملقاة داخل مكب للنفايات في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان ان الطفلة جوى استانبولي عثر على جثتها "مرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص".

واوضحت انه جرى التعرف على الجثة ”من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي"، مشيرة ان والدتها تعرفت عليها "من خلال ملابسها“.

وكان فرع الأمن الجنائي في حمص اعلن في وقت سابق الاحد، العثور على طفلة مقتولة مجهولة المعالم في مقبرة تل النصر ووُضعت جثتها في كيس بلاستيكي في مكب القمامة.

ونقلت إذاعة ”شام اف ام“ عن مسؤول الفرع قولها أنه لم يتم التعرف في البداية على جثة الطفلة بسبب التشوهات التي تعرضت لها الجثة إلا بعد نقلها إلى مشفى الباسل في منطقة الزهراء.

وأشار إلى أن الجهات المعنية قامت بإبلاغ ذوي الطفلة المقتولة.

وأثار اختفاء الطفلة جوى استانبولي قبل 5 أيام من أمام منزلها في مدينة حمص تفاعلا واسعا من قبل مواطنين وحسابات إخبارية محلية، في محاولة للعثور عليها.

وقد رصدت تقارير تزايد أعداد اختطاف الأطفال من قبل عصابات مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.