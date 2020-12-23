العثور على جثة "مختل" قتل 3 عناصر درك فرنسيين

عثرت الشرطة الفرنسية على جثة مُطلق النار الذي قتل ثلاثة رجال من الدرك وجرح رابعاً ليل الثلاثاء - الأربعاء فيما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع قوة الشرطة وكتب على تويتر «إنهم أبطالنا».

واشار وزير الداخلية جيرالد دارمانان الى ان الجاني بلغ من العمر 48 عاماً واقدم على جريمته أثناء محاولة رجال الدرك إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مُطلق الرصاص رجل «مختل عقلياً»، أضرم النار في منزله أثناء إطلاق النار، ومعروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.

واستبعدت تقارير وقيادات امنية ان يكون هناك خلفية ارهابية وراء الهجوم

وافاد تلفزيون «بي إف إم» إن رجلاً بدأ في إطلاق النار على الشرطة لدى وصولها. وأضاف التلفزيون أن السيدة التي قيل إنها ضحية العنف الأسري لجأت إلى سطح المنزل وأنقذتها الشرطة.

وقالت الشرطة (الأربعاء) إن ثلاثة من أفرادها قُتلوا بالرصاص وأصيب رابع عندما فتح مسلح النار عليهم لدى وصولهم إلى منزل إثر تلقي بلاغ عن تعرض امرأة لعنف أسري.

وقالت وزارة الداخلية إن أعمار أفراد الشرطة الثلاثة الذين لقوا مصرعهم 21 و37 و45 عاماً. والضابط الرابع المصاب جروحه لا تهدد حياته.

