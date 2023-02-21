في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية في يوم التأسيس السعودي، وفي هذه المناسبة العظيمة تحتفل الشوارع وتعطل الدوائر الحكومية والخاصة يوم واحد من شهر فبراير.

يوم التأسيس السعودي هو مناسبة رسمية وطنية، تحكي عن أمجاد ثلاثة قرون عريقة مرَّت على تأسيس الدولة السعودية، ويرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

وبهذه المناسبة نقدم لكم أجمل خلفيات واتس اب عن يوم التأسيس السعودي 1444، وفيه حققت الوحدة والاستقرار وتوحدت فيها الناس وازدهروا وانتشرت العلوم والثقافة.

خلفيات واتس اب عن يوم التأسيس السعودي 1444

يوم التأسيس السعودي كم باقي؟

يوافق يوم التأسيس السعودي في تاريخ 23 فبراير من كل عام.

كلام عن يوم التأسيس السعودي تويتر

بالمعرفة، والفخر، والكرم، والأصالة والترابط حكايا من ضوء، وفرح ونور.. روتها ملامح بهجة لـ 30 مليون شخص على هذه الأرض في #يوم_التأسيس

"النسا برق على بلادي لمع والبلاد ترحّب بنصف المجتمع" عن نورة بنت عبدالرحمن وغالية البقمية، سيدات العز ورموزه #من_بدينا

من الأزياء النسائية العريقة في المنطقة الجنوبية والتي عرفت #يوم_بدينا؛ لبس "المجنب" الذي يطرز بخيوط حريرية متعددة الألوان على الصدر والأكمام والجنب.

"الأولى وارتزت.. والثانية فزت والثالثة عزت.. بإذن الله الهادي" بإبداع ألحان سهم، وكلمات خلف الخلف.. تألق عبدالمجيد عبدالله في غناء لوحة رايات التوحيد #يوم_التأسيس #مسيرة_البداية

اشتهر عن رجال المنطقة الجنوبية #يوم_بدينا ارتداؤهم للعديد من الألبسة، والتي كان منها "الثوب المذيل" المصنوع من القماش الأبيض، وله أكمام طويلة مثلثة. #يوم_التأسيس #لبسنا_يوم_بدينا

شغف يقود للمستقبل، وهمة تقود للطموح، وجياد عز تسابق زمانها #من_بدينا #عرض_الضوء #يوم_التأسيس

أرضنا تردد ترانيم البطولة، وسماؤنا يسطع فيها نور التاريخ.

في #عرض_الضوء حلقت في سماء الرياض طائرات الدرونز وانطلقت الألعاب النارية بتقنيات حديثة ومتقدمة، قصص الماضي بعيون المستقبل.

حكاية أرض التأسيس وأمة المجد، في #عرض_الضوء، مسارات عز ترويها الدنيا وتنير في سماء الرياض.

في #أوبريت_التأسيس بجميع أطيافنا ومناطقنا.. "الراية سعودية.. طول الزمن حية" و #من_بدينا "تاريخ يتجدد.. وعزوم تتهيّا".

"نحبك أفراد.. ونجلك مجتمع، ونهني أنفسنا معك يا شوقها".

عزم وعطاء.. ضمن مشاهد #أوبريت_التأسيس حكايا مجد وإنجاز.. بطلها مليكنا سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

رمزنا العريق الذي جال العالم.. في #أوبريت_التأسيس أيقونة التأثير التي وصلت لجميع المبعوثين الدوليين الذين تعاملوا مع الدولة السعودية.

عبارات عن يوم التأسيس السعودي

اللهم يا رب أحط وطننا السعودي بالأمن والأمان، واحفظ بلدنا وبلاد المسلمين، اللهم من يريد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءاً فاجعل كيده في نحره، واجعل ما دبره لبلادنا هو سبب تدميره.

أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات سنوات وسنوات مديدة، لنظل نحتفل بذكرى تأسيس مملكتنا السعودية المجيدة.

وطني الغالي العزيز في ذكرى تأسيسك دمت شامخاً، ودامت رايتك مرفوعة خافقةً ترفرف في السماء.

في يوم التأسيس السعودي 2023 دام عزك يا وطني ودام ملكك وشعبك الطيب وقادته.

تحتفل مملكتنا السعودية العظيمة بهذا النصر الذي حققه أجدادنا منذ قرون، وما زالت آثاره واضحة على حياتنا، حيث أبارك لنفسي ولكل سعودي وأرسل باقات الورود والتهاني لقادتنا العظام الذين ما زالوا فخراً لنا.

أشهد الله على حبك يا وطني يا أغلى الأوطان، أنت الذي تجعلنا نشعر بالفخر والانتماء والارتباط بك أكثر فأكثر.

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ونعمة وفضل من الله عز وجل.

كل عام وبلادي الغالي بألف خير.

نحتفل اليوم بذكرى يوم التأسيس السعودي التي حماها الله وجعل فيها قبلة لجميع السلمين، كل عام وبلادي بألف خير.

اللهم أعد علينا هذه المناسبة الجميلة، وهي يَوم التّأسيس بالخير واليمن والبركات، واجعل في السعودية وأهلها الخير كله، اللهم آمين.

بلادي هي فخري واعتزازي، يوم التأسيس السعودي 2023 هو يوم الفخر والمجد بأجداد حاربوا من أجل هذا البلد، دفعوا أرواحهم فداء للتوحيد والعزة والكرامة، نحتفل اليوم بهذا التاريخ العظيم فلك كل الحب يا السعودية.

كيف لا أفتخر ببلادي العظيمة السعودية، وهي اليوم تحتفل بأولى خطواتها التي تمت من قبل عدة قرون من أجل التوحيد والاستقرار، هذه الليلة هي ليلة النصر والحرية والبناء، هو يوم التأسيس للحاضر الذي نعيشه الآن.

كل عام وبلادي وأبناء بلادي وأهلي وأبنائي وقادتنا العظام بألف خير، وهذا بمناسبة يَوم التّأسيس السعودي، حيث أقولها للشمس والأرض والجبال هذا البلد الذي شهدت على انتصاراته، أقولها لكل نسمة هواء عابرة مرت من هنا.

كل عام وأنت يا سعودية بألف خير، يوم تأسيسك هو يوم عظيم وذكرى لا تمر علينا كباقي المناسبات، بل نقف عندها إجلالاً واحتراماً لكل من ساهم في بنائه وبذل جهد في سبيله.

إلى كل مواطن في هذا الوطن العظيم تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي 2023، الأرض التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض.

بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا الوطن وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك فيهما وأن يديم علينا السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

في يوم التأسيس مملكتنا الغالية، نجدد عهدنا لكل ذرة من ترابه على الحماية والرعاية والفداء.

حماك الله يا السعودية يا مملكة العطاء والحب، في ذكرى تأسيسك الغالية على قلوب أبنائك، كي نتذكر دوماً بأننا نعيش على أرضك في سلام وأمان ورفاهية.

أجمل صور عن يوم التأسيس السعودي 1444/2023

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023