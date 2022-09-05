العثور على صحفي أمريكي مقتولا بطعنات قرب منزله

عثر على الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيف جيرمان لديها، مقتولًا بالقرب من منزله في لاس فيغاس (نيفادا) في الولايات الأمريكية المتحدة.

وعثر على جيرمان، الذي وصفته صحيفة "Las Vegas Review-Journal" أنه "أحد أكثر الصحفيين نجاحا وموثوقية في ولاية نيفادا"، ميتا صباح السبت متأثرا بجروح طعنات في جسده.

وتقارير الصحفي جيرمان تناولت مواضيع مختلفة، من الجريمة المنظمة وإساءة استخدام السلطة إلى الفضائح السياسية وإطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس في أكتوبر 2017.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة لاس فيغاس تحقق في جريمة القتل وتعتقد أن جيرمان دخل في مناوشة في وقت متأخر من صباح الجمعة، أصيب بعدها.

وانضم اجيرمان إلى صحيفة "Las Vegas Review-Journal" في عام 2010، بعد أن عمل سابقا في "Las Vegas Sun". وكان الصحفي يبلغ من العمر 69 عاما.