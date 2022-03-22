العثور على 143 جثة في مقبرة جماعية في الموصل

انتشلت مديرية الدفاع المدني في العراق 143 جثة من مقبرة جماعية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تحريرها من قبضته.

وقالت المديرية في بيان لها إن "فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تنتشل جثث عدد 143 مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات (داعش) الإجرامية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت أن "فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) باشر بإمرة النقيب محمود عبد المحسن بحضور ممثل من قيادة عمليات نينوى والشرطة المحلية والطبابة العدلية وبلدية الموصل بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي".