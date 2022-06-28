العثور 46 جثة داخل شاحنة في تكساس الأمريكية

عثرت الأجهزة الأمنية في ولاية تكساس، 46 جثة على الأقل داخل شاحنة بمدينة سان أنطونيو في ذات الولاية.

وبين حاكم الولاية أبوت (جمهوري) "هذه الوفيات على بايدن"،

موضحا عبر تغريدة أن الوفيات نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي القاتلة للحدود المفتوحة.

وأفادت محطة تلفزيون "دبليو او ايه ايه" نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أن الضحايا من المهاجرين، وقالت إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط السكك الحديدية في حي ساوث ويست سايد بالمدينة.

وكشفت المحطة نقلاً عن مصادر غير معروفة في شرطة سان أنطونيو، أنه تم نقل 16 ناجياً إلى المستشفيات المحلية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من شرطة سان أنطونيو.

ولم يكن هناك ما يشير إلى سبب الوفيات، ولكن درجات الحرارة في المدينة، التي تبعد حوالي 160 ميلاً عن الحدود المكسيكية، وصلت إلى 103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) يوم الاثنين مع رطوبة عالية.

وقال وزير خارجية المكسيك، إن قنصلاً في طريقه إلى المدينة، مضيفاً أن جنسيات المتوفين غير معروفة.