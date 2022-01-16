تكساس.. "مسلح الكنيس" يطلق سراح أحد الرهائن

قام مسلح بإطلاق سراح أحد الرهائن الذين احتجزهم يوم أمس في كنيس "بيث إسرائيل"، وفق ما افادت به شرطة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيانها: "أطلق سراح أحد الرهائن. الرجل غير مصاب ولا يحتاج إلى رعاية طبية وسيعاد لمّ شمله بأسرته قريبا".

ويشار إلى أن المسلح، احتجز في المعبد اليهودي في كوليفيل أربعة أشخاص، بينهم حاخام. بعد تهديده بتفجيرقنابل، وهو يطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان، وهي تقبع في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح واسمها عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.