العراق: تصفية قيادي بارز من داعش

اعلنت السلطات الامنية العراقية انها تمكنت من القضاء على معتز الجبوري احد قادة تنظيم داعش الارهابي في العراق

وكانت الولايات المتحدة قد رصدت 5 ملايين دولار لمن يدل بمعلومات للقبض عليه

ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري، ويعرف أيضا بإسم حجي تيسير، هو قيادي بارز في داعش، وعضو قديم في المنظمة التي سبقت داعش وهي تنظيم القاعدة في العراق.

وأشرف الجبوري على صنع القنابل لأنشطة داعش الإرهابية والتمرد.

وضمن برنامج مكافآت من أجل العدالة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تحدد مكان كل من أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.