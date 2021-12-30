العراق: ارهابي من داعش يقتل 20 من عائلته وينتحر

اقدم مطلوب عراقي على قتل اكثر من 10 أشخاص من أفراد عائلته، بينهم أطفال، يوم الخميس، قبل أن ينتحر، بعد ان دامت قوة امنية منزله وسط البلاد بهدف اعتقاله، وفيما قالت امن بابل ان القتلى تجاوزو العشرين فقد تحدثت عن مطلوبين اثنين

عراقي قتل عائلته وينتحر في العراق

واشتبك المطلوب مع قوة امنية تتكون من الشرطة والاستخبارات جاءت لاعتقاله في قرية الرشايد في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق بتهمة الارهاب، فاشتبك معهم، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر امنية ان عدد الضحايا تراوح بين 19 شخصاً، بينهم المتهم، و12 طفلاً «تراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنةً»، من بينهم أولاد شقيقيه، فيما قالت وزارة الداخلية ان 12 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأتان لقوا حتفهم في العملية.

وقالت امن بابل ان الضحايا تجاوز العشرين عندما داهمت القوات الامنية منزل المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري الذي فتح النار على القوات الامنية حيث اصيب منها عنصرين اثنين

اكثر من مطلوب في قرية الرشايد

من جهتها قالت قناة روسيا اليوم انه "في حدود الساعة الثالثة عصرا وبعد ورود معلومات لاستخبارات جبلة تفيد بتواجد مطلوبين اثنين في منطقة الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري، خرجت مفرزة استخبارات جبلة إلى المكان المعني".

وأضافت المصادر أنه وعند وصول القوة أطلق صاحب المنزل النار على مفرزة الاستخبارات. وأفادت بأن الاستخبارات وجهت نداء إلى مفارز قوات "سوات" حيث حضرت إلى المكان وقامت بتطويق البيت وحصلت اشتباكات مع صاحبه.

وتابعت: "صاحب البيت أصاب عنصري أمن بطلق ناري، وفي الساعة السابعة انتهت المواجهات بينه وبين قوة "سوات".

وتبين بعدها وأثناء دخول القوة إلى البيت مقتل جميع أفراد العائلة.

وتعرفت السلطات العراقية على أسماء الضحايا وهم:

1. رحيم كاظم عيادة الغريري

2. سلام رحيم

3. كريم رحيم

4. فراس رحيم

5. أيوب رحيم

6. ابتسام رحيم

7. ديانه رحيم

8. يسرى احمد - زوجة رحيم

9. شيماء هلال - زوجه سلام

10. عبد الله سلام

11. سعد سلام

12. عنود سلام

13. أنوار سلام

اشتباك مسلح لمدة ساعتين

واستمرت المواجهات ساعتين مع المتهم الذي كان مسلحاً برشاش كلاشنيكوف، كما أكد المصدر الأمني المحلي ومصدر وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن 3 من أفراد القوات الأمنية أصيبوا بجروح.

وقال مصدر وزارة الداخلية إنه في بداية الأمر «توجهت إحدى المفارز التابعة للاستخبارات إلى منزل هذا المتهم من أجل إلقاء القبض عليه، قبل أن يفاجأوا بإطلاق النار عليهم من قبله». وأضاف: «بعد تبادل إطلاق النار، عززت القوة الأمنية وجودها وأرسلت فوجاً من المهمات الخاصة، وأثناء توجههم أيضاً حصل إطلاق نار وحوصر المتهم»، و«عندما بدأت الذخيرة النفاد عند المطلوب قام بقتل عائلته بالكامل». وقال مصدر أمني ثالث إن المتهم ينتمي إلى «تنظيم داعش»، وأن ابن عمه مسؤول في التنظيم.

وزير الداخلية يفتح تحقيق في مجزرة بابل

في الاثناء افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر توجيها بشأن حادثة بابل. وقال المصدر ، ان "وزير الداخلية وجه بفتح تحقيق موسع في حادثة جبلة بمحافظة بابل".

محافظ بابل: حادث جنائي

وفي نبا لاحق أكد محافظ بابل حسن منديل، الجمعة، أن ما حصل في ناحية "جبلة" من مقتل 12 شخصاً هو حادث جنائي بحت.

وقال منديل في حديث لـ موقع السومرية نيوز، إنه "لا توجد اصابات في صفوف القوات الامنية والجهات الحكومية متواجدة في مكان الحادث وهناك معلومات ندقق بها لان الصورة غير واضحة بشكل كبير وهناك بعض الملابسات سيتم تفكيكها خلال الايام المقبلة".



وأضاف أن "الموضوع ليس طائفياً وما حدث هو حادث جنائي بحت وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة".