الـ CIA دبرت محاولة قتل رئيس بيلاروس وابنائه

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، الاستخبارات الاميركية بتدبير محاولة الانقلاب والمؤامرة على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو

تورط السي اي ايه

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "يجري التحقيق من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي، لذلك ليس من اختصاصنا التحدث عن التفاصيل، وخاصة التكهن بنتائج هذا التحقيق، أو الاستنتاج حول تورط السلطات الأميركية في العمل الذي تم التخطيط له، في الواقع، عمل إرهاب دولة من قبل السلطات الأميركية، هذا سيكون موضوع التحقيق بالطبع". واستبعدت ان يكون قد تم تنظيمها دون علم الاستخبارات الأمريكية.

استشارة روسية

وأضافت زاخاروفا: "على الرغم أنه، من الصعب تخيل أن عمليات بهذا الحجم تم تنظيمها دون معرفة الاستخبارات الأميركية، علاوة على ذلك، نعرف كيف تمت استشارة [تقديم الاستشارات للمتهمين] المتهمين في هذه القضية في العواصم الغربية".

هذا وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في الـ17 من نيسان/أبريل الحالي، عن اعتقال مجموعة من الأشخاص، أعدت لمحاولة اغتيال الرئيس و أبنائه. ووفقًا لـ لوكاشينكو، فإن الاستخبارات الأميركية متورطة في ذلك. في الوقت نفسه، ضمت المجموعة مواطنين من بيلاروس وأجانب.

وبحسب رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس، إيفان تيرتيل، بأن المجموعة المعتقلة خططت، بالإضافة لاستهداف الرئيس وأفراد عائلته "لتنفيذ تمرد مسلح للاستيلاء على السلطة في البلاد"، وشملت المجموعة "بيلاروسيين ومواطني دول أخرى".

جهاز الأمن الداخلي الروسي أوقف عضوين لجماعة بيلاروسية معارضة دبرت لانقلاب مسلح ضد الرئيس لوكاشينكو، وذلك "بالتعاون مع لجنة أمن الدولة البيلاروسية".

وبين أنه جرى إحباط نشاط غير شرعي لمواطن بيلاروسي-أميركي يدعى يوري ليونيدوفيتش وبيلاروسي، ألكسندر لوسيفوفيتش فيدوتا، اللذين خططا لانقلاب مسلح في بيلاروس.

وتابع أن فيدوتا، بالتعاون مع محام يدعى يوري زينكوفيتش، خططا للإطاحة بلوكاشينكو خلال احتفال بيوم النصر في مينسك يوم التاسع من أيار/مايو، والاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون وقطع الاتصالات على أجهزة الشرطة الخاصة.