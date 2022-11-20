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الفيفا يمنع قائد منتخب بريطانيا من ارتداء شارات المثلية في مباراته امام ايران

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:30
والاحد تجمع عشرات المثليين امام السفارة القطرية في لندن مطالبين بمنحهم ما وصفوه بحقوقهم الانسانية 
والاحد تجمع عشرات المثليين امام السفارة القطرية في لندن مطالبين بمنحهم ما وصفوه بحقوقهم الانسانية 

افادت مصادر وتقارير انباء عن منع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لـ قائد منتخب إنجلترا المشارك في مونديال كأس العالم 2022 في قطر هاري كين  من ارتداء شارة دعم المثليين 

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وسيكون المنتخب البريطاني في مواجهة مع نظيره الايراني اليوم  21-11-2022 في ثاني ايام بطولة العالم في قطر 

وفي وقت شابق قالت صحيفة  ديلي ميل البريطانية، فإنه لم يتم منح أي إذن من قبل الفيفا لهاري كين وغيره من بارتداء شارات دعم المثليين.

والاحد تجمع عشرات المثليين امام السفارة القطرية في لندن مطالبين بمنحهم ما وصفوه بحقوقهم الانسانية 

وقالت شبكة «سكاي سبورت»،  ان كابتن المنتخب البريطاني كان قد اصر على مخالفة العادات والتقاليد العربية والاسلامية وقرارات الفيفا وقرر عدم الالتزام بـ التعليمات المرفوضة بمنع دعم المثليين في قطر، واكد انه سيرتدي الشارة الخاصة بشعار One Love خلال مباريات بلاده  في المونديال.

وكانت الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر رسميًا عدم دعم ما يعرف بمجتمع الميم ومنع كين من ارتداء شارة دعم المثليين، وإذا أصر على ارتدائها فسيتلقى إنذارا في بداية المباراة.

يذكر ان المنتخب البريطاني الذي وصل الى الدوحة مساء الأربعاء للمشاركة في مونديال كاس العالم في قطر 2022  قد وصل على متن طائرة تحمل ألوان "قوس قزح" الذي اتخذه أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" عَلًمًا لهم.

 

 

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي أن ما قامت به بعثة منتخب إنجلترا لكرة القدم يعد استفزازًا لدولة قطر التي أكدت في عدة مناسبات تمسكها بقوانينها وعاداتها وتقاليدها خلال استضافة بطولة كأس العالم ودعوتها الزوار بضرورة التقيد بها.

كما تحدثت تقارير اخبارية عن منع استقبال المنتخب الالماني الذي يحمل شعارات المثليين فاضطرت الطائرة للعودة الى سلطنة عمان حيث تم استبدالها والرجوع الى العاصمة القطرية

 

كلمات دالة:كأس العالمقطر 2022الدوحةالمثليينمجتمع الميمبريطانيةالمثلية الجنسية

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