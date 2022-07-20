القبض على السعودي جسار الوادعي شاتم الذات الإلهية (فيديو)

القت سلطات المملكة العربية السعودية القبض على جسار الوادعي الذي تطاول على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو أثار غضب سعوديين طالبوا باعتقاله بوسم عبر موق تويتر (نطالب بالقبض على جسار الوادعي).

وظهر جسار الوادعي في فيديو مليء بالشتائم والكلمات النابية التي طالت الذات الإلهية والمقدسات الإسلامية والشعب السعودي.

وتحركت السلطات السعودية وأعلنت اعتقاله، بعد ساعات قليلة من انتشار وسم المطالبة بالقبض عليه.

وقال الأمن العام السعودي إن شرطة محافظة الظهران في منطقة عسير "قبضت على مواطن لتطاوله على الذات الإلهية."

وأفادت إنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحالته إلى جهة الاختصاص.

ولم يعرف السبب الذي دفع الشخص إلى هذا الفعل، لكن الأمن العام قال إن الإجراءات والاستدلالات التي قام بها أثبتت أنه "يعاني من اعتلالات نفسية".

#نطالب_بالقبض_علي_جسار_الوادعي#تم_القبض



شرطة #عسير تقبض على مواطن ظهر في مقطع وهو يتطاول على الذات الإلهية وقد تبيّن بأنه يعاني من اعتلالات نفسية. pic.twitter.com/GnfUJFMwnW — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 20, 2022