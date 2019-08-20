القبض على مسؤول مصري بتهمة الرشوة

أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس بتهم رشوة

وأضاف مكرم: "الحقيقة كان فيه شبهات عليه من فترة، وعارف بالموضوع من شهرين، وكلموني الناس في الرقابة، قالوا لي ممكن نأخذ إجراءاتنا ضد الأمين العام للمجلس، ووافقت فورا".

​ويشغل سليم حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المجلس الذي حل محل وزارة الإعلام سابقا في مصر.

وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والمشرف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.

وتولى المتهم منصب مدير الإعلام بالهيئة العامة للكتاب، وشغل منصب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الشباب، ومدير عام المتابعة بوزارة الإعلام، كما تولى عدة مناصب أخرى بوزارة الإعلام قبل إلغائها ونقل صلاحياتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.