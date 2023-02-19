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القبض على منفذي سطو مسلح في الرياض (فيديو)

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 08:51
القبض منفذي سطو مسلح في الرياض (فيديو)

القت السلطات السعودية القبض الاحد، على ثلاثة اشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على متجر في العاصمة الرياض.

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وقالت وسائل اعلام ان دوريات الأمن في منطقة الرياض تمكنت من القبض على الاشخاص الثلاثة، وهم سعوديو الجنسية، في منطقة الحدود الشمالية.

واضافت انهم انتحلوا "صفة غير صحيحة" خلال سطوهم على محل تجاري في الرياض تحت تهديد السلاح، ثم لاذوا بالفرار بعد تنفيذهم للجريمة.

واشارت المصادر نفسها الى ان اجهزة الامن ضبطت في حوزة المشتبه بهم السلاح المستخدم في الحادثة اضافة الى طلقات نارية وسلاح ابيض، وكذلك هواتف نقالة.

ولفتت الى انه تمت احالتهم الى النيابة العامة.بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كلمات دالة:سطو مسلح في الرياضالسعوديةالرياضسطو مسلح

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