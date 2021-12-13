القمة الخليجية: تعرف على الزعماء الحاضرين

اعلنت الدوحة ان امير البلاد سيترأس وفد بلاده الى القمة الخليجية في دورتها الثانية والاربعين التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، كما اكدت المنامة حضور الملك حمد بن عيسى فيما لم يتم تأكيد مستوى تمثيل دولة الامارات ، فيما حسم امير الكويت الشيخ نواف الاحمد غيابه بالاضافة الى السلطان العماني هيثم بن طارق.

تميم على رأس وفد قطر

وقال بيان للديوان الأميري القطري الإثنين ان امير البلاد تميم بن حمد سيترأس وفد البلاد الى القمة المقامة في الرياض يوم الثلاثاءـ كما تأكدت مشاركة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بالقمة، فيما يغيب عنها كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر وسلطان عمان هيثم بن طارق، بينما لم يتضح بعد مستوى تمثيل الإمارات.

سمو الأمير المفدى يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء في الرياض. https://t.co/DH6HB0tey8 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 13, 2021

استحقاقات سياسية ملحة

وكشفت قناة "الإخبارية" السعودية أن قمة الرياض تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة، أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات.

وأضافت أن "قمة العلا (الحادية والأربعين في السعودية) قبل نحو عام كانت منعطفا إيجابيا مهما لإذابة الخلافات وبداية مرحلة جديدة".

مصالحة في العلا

وخلال هذه القمة، جرى الإعلان، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى خلافا تاريخيا اندلع منتصف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

وأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.