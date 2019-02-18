"القوائم السوداء" تؤجل اجتماعا لطالبان مع خليل زاد

يضم فريق طالبان 14 عضوا، بينهم 5 سجناء سابقين في غوانتانامو

أعلنت حركة طالبان تأجيل اجتماع كان مقررا في إسلام أباد، الإثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، دون تحديد موعد جديد.



وأوضحت الحركة، في بيان، الأحد، أن تأجيل الاجتماع؛ جاء بسبب عدم تمكن معظم أعضاء وفدها التفاوضي من السفر إلى إسلام أباد، لوجود أسمائهم على القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة.



ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل، حسب "أسوشييتد برس".



ويضم فريق طالبان 14 عضوا، بينهم 5 سجناء سابقين في غوانتانامو، وأنس حقاني، المسجون في أفغانستان، وهو الشقيق الأصغر لزعيم "شبكة حقّاني" المدرجة على لائحة واشنطن للإرهاب.



وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، عقدت واشنطن مع ممثلين عن "طالبان" جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 شباط/ فبراير الجاري.



وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.



فيما تصر حكومة كابل على أن تكون طرفا في المحادثات المباشرة مع الحركة، وتقول إن تحقيق السلام لا يتم إلا بحوار أفغاني أفغاني.