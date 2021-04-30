القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أفغانستان

بدأ الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان رسمياً تماشياً مع أمر الرئيس جو بايدن بخروج جميع القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر.

وقالت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، كارين جان بيبر، على متن الطائرة الرئاسية للصحافيين إن الانسحاب جار.

وأمر بايدن بالانسحاب في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف إنهاء أطول حرب أمريكية مع حلول الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي اشعلت الصراع.

وكان بايدن قال إن الانسحاب سيبدأ يوم السبت، وهو الموعد النهائي لانسحاب أمريكي كامل بموجب اتفاق مع حركة طالبان وقعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبقي نحو 2500 جندي أمريكي في أفغانستان بعد ما يقارب من 20 عاماً من الغزو الأمريكي للبلاد.

وبالاضافة إلى القوات الأمريكية، سينسحب 7 ألاف من جنود حلف شمال الأطلسي، وكذلك جميع المتعاقدين الأمريكيين.