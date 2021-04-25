القوات الأمريكية تنسحب من بعض قواعدها في أفغانستان

كشف قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، عن بدء انسحاب قواته من بعض القواعد في أفغانستان.

وأوضح ميلر خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة "قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان": "سنسلم كل قواعدنا للقوات الأفغانية. بدأنا بالفعل الانسحاب من عدد من القواعد".

واتهم الجنرال ميلر حركة طالبان بالاستمرار بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، معربا عن قلقه من تصعيد وتيرة العنف من جانب الحركة، وقال "لو صعدت طالبان وتيرة العنف بعد الأول من مايو، ستكون قد أخطأت".

كما أشار ميلر إلى أنه بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان "يجب على الجيش والسياسيين وشعب أفغانستان أن يتوافقوا فيما بينهم"، مضيفا "سوف نستمر في دعم القوات الأفغانية والتعاون معها".

وبعد مفاوضات استمرت عدة لسنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان، في شباط/فبراير 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".