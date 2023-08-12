"فاغنر" تهاجم الطوارق شمال مالي.. هل تندلع أزمة جديدة؟

أعلن فصيلان سابقان من طوارق شمال مالي عن تعرض قواتهم لهجوم في منطقة تمبكتو شمال البلاد.

وقالت "تنسيقية حركات الأزواد" عبر صفحتها على فيسبوك إن قواتها قد تصدت لهجوم معقد شنته القوات المالية ومجموعة فاغنر الروسية المسلحة في بلدة بير بالقرب من تمبكتو.

وأكد المتحدث باسم الحركة، محمد المولود رمضان، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا للالتزامات الأمنية والترتيبات.

بالمقابل، أعلن الجيش المالي أنه قد رد بقوة على محاولة اختراق الموقع من قبل ما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وفي اليوم السابق للهجوم الذي وقع في "تمبكتو"، أعلن فصيل سابق من الطوارق الانفصاليين مغادرة جميع ممثليهم من العاصمة باماكو بسبب مخاوف أمنية.

وهذا الإعلان عمق الانقسام بين هذه الفصائل وبين المجلس العسكري الذي يسيطر على الحكم في مالي منذ عام 2020.

وتضم التنسيقية حركات وفصائل من الطوارق تسعى إلى تحقيق حكم ذاتي أو الاستقلال عن الدولة المالية، كما أن هذه الجماعات كانت من ضمن الأطراف التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة المالية في عام 2015.

وتفاقمت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي والمستعمر السابق فرنسا، مما دفع المجلس العسكري إلى اللجوء إلى دعم سياسي وعسكري من روسيا.

بدورها، تنشط مجموعة فاغنر بشكل واضح في مالي وعدة دول أفريقية أخرى، وتقدم الدعم لأنظمة هشة في مقابل استغلال موارد طبيعية ومعادن.

