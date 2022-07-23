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القوات الأوكرانية تحاصر 1000 جندي روسي في خيرسون

منشور 23 تمّوز / يوليو 2022 - 12:08
القوات الأوكرانية تحاصر 1000 جندي روسي في خيرسون

كشفت سلطات أوكرانيا ان قواتها تحاصر أكثر من 1000 جندي روسي في إقليم خيرسون جنوب أوكرانيا.

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وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليكسي أريستوفيتش، إنه عقب محاولة غير ناجحة من القوات الروسية لاختراق الخطوط الأوكرانية الخميس، تم تطويق الروس “بشكل تكتيكي” في منطقة ليست بعيدة عن قرية فيسوكوبيليا.

وشن الجيش الأوكراني مؤخرا العديد من الهجمات المضادة على القوات الروسية المحتلة في إقليم خيرسون، الذي يخضع بشكل كبير لسيطرة موسكو منذ أن شن الكرملين غزوه في شباط/ فبراير الماضي.

وشهد خيرسون مظاهرات مناهضة للروس في الأشهر الماضية، بل وحتى هجمات على أفراد الإدارة الموالية لروسيا والمعينين من قبل موسكو.

كلمات دالة:اوكرانياروسيا

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