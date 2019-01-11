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القوات الاميركية تنفي سحب قواتها وتركيا تنشر قواتها الخاصة امام النصرة

القوات الاميركية تنفي سحب قواتها وتركيا تنشر قواتها الخاصة امام النصرة
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