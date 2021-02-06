القوات الروسية تبحث عن رفات جندي إسرائيلي بمخيم اليرموك

قال موقع "i24"؛ إن القوات الروسية في سوريا، نبشت مقبرة في مخيم اليرموك للبحث عن رفات جندي إسرائيلي.

وأشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت قبل أيام عمليات نبش وتنقيب، بهدف جمع عينات من الحمض النووي لعدد من الجثث قبل إعادتها إلى مكانها، فيما فرضت طوقا أمنيا في محيط المقبرة.

وفي نيسان/ أبريل من عام 2019، نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا لمراسم تسليم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفات جندي إسرائيلي، قتل في معارك بلبنان في العام 1982.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "سلمت روسيا إسرائيل رفات الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية، زخريا باومل، الذي فقد منذ أكثر من 37 عاما".

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بوتين قوله لنتنياهو الذي استقبله في موسكو؛ إن "الجيش الروسي بالتنسيق مع الجيش السوري هو الذي عثر على رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل، الذي قُتل باشتباك مع الجيش السوري عام 1982".

وأضاف الرئيس الروسي أن قواته عثرت على رفات الجندي الإسرائيلي "حتى يدفن في إسرائيل، وتتمكن أسرته من وضع إكليل الزهور على قبره"، وفق تعبيره.