القيادة السعودية تهنئ الاردن بعيد الاستقلال

هنأت القيادة السعودية الاردن بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية .

وقالت وزارة الخارجية السعودية ان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعث برقية تهنئة الى الملك عبدالله الثاني بن الحسين".

واشارت الى ان الملك السعودي اعرب عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية

كما هنأ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاردنيين ملكا وححكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار

بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي. سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد. حمى الله الأردن وشعبه العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 25, 2021

ومن عمان أشاد السفيرالسعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بالعلاقة الاخوية المتينة بين المملكة والأردن التي تحرص قيادتي وشعبي البلدين على تعزيزها دوما.

وقال أن ذكرى عيد الاستقلال الأردني تستوجب وقفة تأمل في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة، لاسيما أنها تمثل منارة مضيئة تتجلى فيها إرادة أهل العزم والهمة، والتي تشكل برهانا على إجماع كل الأردنيين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن، تحت راية قيادتهم الهاشمية الحكيمة.