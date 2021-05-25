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القيادة السعودية تهنئ الاردن بعيد الاستقلال

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 08:40
هنأت القيادة السعودية الاردن بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية .
هنأت القيادة السعودية الاردن بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية .

هنأت القيادة السعودية الاردن بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية .

وقالت وزارة الخارجية السعودية ان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعث برقية تهنئة الى الملك عبدالله الثاني بن الحسين".

واشارت الى ان الملك السعودي اعرب عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية

كما هنأ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاردنيين ملكا وححكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار 

ومن عمان أشاد السفيرالسعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري،  بالعلاقة الاخوية المتينة بين المملكة والأردن التي تحرص قيادتي وشعبي البلدين على تعزيزها دوما.

وقال أن ذكرى عيد الاستقلال الأردني تستوجب وقفة تأمل في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة، لاسيما أنها تمثل منارة مضيئة تتجلى فيها إرادة أهل العزم والهمة، والتي تشكل برهانا على إجماع كل الأردنيين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن، تحت راية قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

 


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